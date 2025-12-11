OTKRIVEN IDENTITET MUŠKARCA KOJI JE RANJEN U BEOGRADU: Upucan u nogu i stomak - Sumnja se da je OVO bio uzrok napada

Petar G. (28), kik-bokser iz Obrenovca ranjen je danas nešto pre 13 sati u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana u centru grada. Petar G. je, inače, u momentu ranjavanja bio u društvu Filipa Radovanovića, koji je 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja jer je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu.

Njih dvojica su došli zajedno i parkirali su se nedaleko od restorana u samom centru grada, a samo nekoliko minuta kasnije je jedan muškarac, koji je bio sa sinom počeo da viče na njih. Izbila je svađa, koja je eskalirala u pucnjavu.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni počeo da viče: "Ne možete ovde da se parkirate", a onda je iznenada izvadio pištolj. Odjednom je povukao obarač i ispalio tri hica u Petra. Petar G. je ranjen u stomak i nogu i hitno je prevezen u Urgentni centar.

Međutim, kako je Telegraf.rs saznao, do sukoba je došlo jer su Petar G. i Filip Radovanović pretukli sina Aleksandra P.

Petar G. i Filip Radovanović, inače, godinama treniraju kik-boks, dok se Petar bavi i tetoviranjem.

Muškarac koji je pucao u njega je Aleksandar P. On je, nakon ranjavanja, pobegao sa lica mesta i policija intenzivno traga za njim, dok se pregledaju i snimci sa nadzornih kamera.

Autor: Iva Besarabić