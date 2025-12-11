VASPITAČ PEDOFIL IZ ODŽAKA OSUĐEN NA ZATVOR! Slikao i neprimerno dodirivao decu u vrtiću, a sve se saznalo ovako - Evo koliku kaznu je dobio

Pedagoški asistent iz Bogojeva kod Odžaka, I. O. (28) osuđen je na 18 godina i tri meseca zatvora, saznaje "Blic".

Nakon održanog glavnog pretresa 11. decembra 2025, godine optuženi I.O. je oglašen krivim za izvršenje ukupno 29 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje iz člana 182. stav 2. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 181. stav 3. Krivičnog zakonika i jednog krivičnog dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju iz člana 185. stav Z. u vezi sa stavom 2. Krrivičnog zakonika i osuđen na na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina i 3 (tri) meseca - saopšteno je za "Blic" iz Višeg suda u Somboru.

Pritvor je prema optuženom I.O. produžen do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora koja mu je izrečena navedenom nepravnosnažnom presudom Višeg suda u Somboru od 11. decembra 2025. godine, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene navedenom nepravnosnažnom presudom.

Oštećeni su radi ostvarivanja imovinsko - pravnih zahteva upućeni na parnični postupak, a okrivljeni obavezan na snošenje troškova krivičnog postupka, koji će biti odmereni u pisanom otpravku presude.

Podsetimo, I. O. (28) uhapšen je u maju 2023. godine zbog sumnje da je počinio šest krivičnih dela obljuba zloupotrebom položaja, 28 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Kako se sumnjalo, I. O. je ova krivična dela činio u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih lica, odnosno deci koja su rođena 2017, 2018, 2019. i 2020. godine i koja su pohađala Predškolsku ustanovu "Poletarac".

Radeći zapravo na poziciji vaspitača, umesto pedagoškog asistenta, kako je glasio njegov ugovor, I. O. je, prema svedočenju većeg broja dece, činio neprimerene radnje, govoreći im da je to "njihova mala tajna".

Sve je otkriveno kada je jedan dečak star četiri godine prijavio roditeljima da ga je nagog fotografisao I. O. nakon čega su oni odlučili da provere o čemu se radi. Kada je psiholog potvrdio verodostojnost iskaza mališana, ovaj "vaspitač" je priveden, a ubrzo su u njegovom telefonu pronađene fotografije nage dece iz vrtića.

Klupko se, međutim odmotavalo dalje, kada su ostali roditelji razgovarali sa svojim mališanima i ubrzo je broj zlostavljanja postao dvocifren.

Prema svedočenjima ogorčenih roditelja, dok je neke dečake samo fotografisao, druge je neprimereno dodirivao po polnom organu, a detalji su se ubrzo sami nizali.

Direktorka dala ostavku, uvedene veće kontrole

Slučaj vaspitača - pedofila digao je tada na noge malenu opštinu Odžaci, a roditelji i meštani tih majskih dana našli su se na ulicama u mirnim protestima jer su smatrali da reakcija Opštine i Predškolske ustanove nije adekvatna.

Autor: Iva Besarabić