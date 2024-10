VASPITAČ PEDOFIL OSTAJE IZA REŠETAKA Pedagoškom asistentu koji je zlostavljao decu u vrtiću u Odžacima produžen pritvor

Pedagoškom asistentu I. O. iz Bogojeva osumnjičenom da je mesecima seksualno uznemiravao i zlostavljao decu u vrtiću u Odžacima, odlukom Višeg suda u Somboru produžen je pritvor do 25. novembra u kome se nalazi od maja 2023. godine, kada je i prvo dete prijavilo zlostavljanje svojim roditeljima.

- U krivičnom predmetu I. O. zbog šest krivičnih dela obljuba zloupotrebom položaja, 28 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, prema optužnici Višeg javnog tužioca od 27. oktobra 2023. godine, pritvor je prema okrivljenom produžen rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Somboru i koji po tom rešenju može trajati do dalje odluke suda, a najduže do 25. novembra 2024. godine - kažu u somborskom Višem sudu.

Svedočili i veštačili stručnjaci

Podsetimo, u toku suđenja pedagoškom asistentu I. O. koji se sumnjiči da je mesecima seksualno zlostavljao decu u vrtiću u Odžacima do sada su svedočili psiholozi koji su u dva navrata vršili procenu zlostavljane dece, ali i veštak koji je vršio procenu optuženog, nezvanično je saznao "Blic". Održano ročište na kome je I.O. produžen pritvor predstavlja nastavak glavnog pretresa i trenutno je u fazi dokaznog postupka.

Prema saznanjima do kojih je "Blic" došao, tri psihologa je potvrdilo autentičnost dečijih izjava o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju koje su doživljavala u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine.

Reč je o 31 detetu, svi rođeni od 2017. do 2020. godine koja su pohađala Predškolsku ustanovu "Poletarac", u kojoj je I. O. bio zaposlen kao pedagoški asistent, a u praksi obavljao posao vaspitača.

Na prethodnim ročištima su svedoci bile i vaspitačice zaposlene u ovoj predškolskoj ustanovi, a uprkos težini svakog od ročišta, roditeljima sa kojima smo imali prilike da razgovaramo najteže je palo upravo ovo poslednje.

- Psiholozi koji su svedočili potvrdili su autentičnost dečijih izjava, ali i govorili o eventualnim posledicama koje doživljeno zlostavljanje može da ostavi na njih. To nam je kao roditeljima najteže da čujemo i ono čega se pribojavamo - naveli su tada za "Blic".

- Jedna od psihologa je rekla kako za 27 godina rada nikada nije videla ovakvo delo i ovakvu masovnost. Jer, ono što je činjenica, to je da je 31. dete ispričalo gotovo isto, jer su isto i doživljavali - ispričali su roditelji koji su prisustvovali ročištu.

"Svestan dela koja mu se stavljaju na teret"

Između ostalog, tada je na ročištu potvrđeno da je okrivljeni I. O. svestan dela koja mu se stavljaju na teret, naveo je izvor "Blica" dobro upućen u slučaj.

Podsetimo, pedagoški asistent se tereti da je predmetne radnje preduzimao u dužem vremenskom periodu u kontinuitetu. Javnost je za nečasne radnje pedagoškog asistenta saznala kada je jedan četvorogodišnjak roditeljima ispričao kako ga je on u vrtiću nagog fotografisao, nakon čega su oni odlučili da provere detetove navode.

Posle razgovora sa psihologom, utvrđeno je da je detetov iskaz verodostojan, slučaj je prijavljen policiji, a I. O. ubrzo uhapšen i od tada se nalazi iza rešetaka.

Pedagoškom asistentu preti 12 godina robije

Za krivično delo obljuba zloupotrebom položaja zaprećena je kazna zatvora od pet do 12 godina zatvora. Za nedozvoljene polne radnje od šest meseci do pet godina, a za prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina.

Autor: Dalibor Stankov