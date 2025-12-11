AKTUELNO

Hronika

MILAN ZAKLAO SVOJU ŽENU ZBOG HALUCINACIJA? Medicinski veštak na suđenju predložio OVO - niko nije mogao da očekuje ovakav horor u domaćinskoj kući

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Milan Ristić (75), penzionisani oficir koji je 21. jula ove godine u selu Donji Matejevac kod Niša, nožem usmrtio svoju suprugu Milanku.(74) verovatno će ostatak života provesti u psihijatrijskoj bolnici jer je na današnjem ročištu u Višem sudu to predložila medicinski veštak iz Beograda, Slavica Pejović, a zbog poodmakle duševne bolesti okrivljenog. Da li će to biti tako, sudsko veće će izreći odluku 26. decembra od 9,30 sati kada je zakazano izricanje presude.

Ona je u ime svojih kolega i sebe predložila za Milana Ristića meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, ali kako je rekla to bi moglo da se realizuje i u nekoj od ustanova bliže Nišu da bi ga češće obilazila porodica što bi uticalo na poboljšanje njegovog urušenog psihičkog zdravlja.

- Okrivljeni se trenutno bolje oseća nego ranije. Bolje je u smislu da može da ustane, prošeta, da obavi neke životne aktivnosti, ali nije spreman za praćenje sudskog procesa. On ima organski poremećaj sa sumanutošću, a to je psiho organsa razgrađenost ličnosti težeg stepena. U vreme izvršenja dela imao je nisak prag tolerancije na frustriranost, izostanak kontrole ponašanja. jedan od simptoma je da se tako obolele osobe često osećaju ugrožene od okoline i koriste svu snagu da bi se zaštitile. Čine sve u cilju samozaštite. Zbog svega toga predlaže se mera smeštanja u nekoj psihijatrijskoj ustanovi - rekla je danas Pejovićeva.

Ona je navela da ova bolest nije mogla nastati nekoliko sati ili dana pre izvršenja krivičnog dela.

- Simptomi te bolesti su i otežana koncentarcija i slično. On jeste odmah nakon dela otišao kod komšije i rekao šta je uradio, ali odmah nakon toga na pregledu kod kolega rekao da se ničeg ne seća, a u njihovom izveštaju je navedeno i da je bio halucinantan - rekla je ona.

U sudnici su bili i sinovi okrivljenog i nije im bilo lako da slušaju dijagnozu svog roditelja. Na ranijim suđenjima je rečeno da su se brinuli o roditeljima, da su oca vodili na psihijatrijske preglede zbog nekih simptoma, ali da su mu samo prepisani lekovi.

Milan se penzionisao kao oficir i porodica je došla iz Makedonije u ovo mirno niško selo. Dan ranije, pre ubistva jedan od sinova je bio u poseti, odneo je neke potrepštine, ali tada nije niko primetio da će deka potegnuti nož na svoju suprugu. On je to učinio u jutarnjim časovima.

U komšiluku u Matejevcu su odmah nakon ubistva rekli Kuriru da je porodica domaćinska, da se nikada iz nje nije čula svađa i rasprava, a što su nam svi potvrdili.

Autor: D.Bošković

#Kuća

#klanje

#medicinski vestak

#milan

POVEZANE VESTI

Hronika

POPIO KAFU SA NJOM, ZAKLAO JE, PA OPRAO NOŽ: Vojni penzioner iz Niša brutalno ubio suprugu, veštaci došli do jezive istine

Hronika

OFICIRU U PENZIJI KOJI JE ZAKLAO ŽENU U NIŠU ODREĐEN PRITVOR: Nije bio u stanju da iznosi odbranu niti da odgovara na pitanja

Hronika

UNUK KOJI JE PREKLAO DEDU NE IDE U ZATVOR: Tužilaštvo u Čačku predložilo da se mladiću (21) izrekne jedna mera

Hronika

Lovačkom puškom izrešetao ženu na proslavi 40 godina braka: Odloženo ročište za ubistvo u Velikoj Plani

Hronika

Uroš Blažić svedočenjem ŠTITIO OCA? Društvo u Srbiji ne može da se oporavi od Ribnikara i Dubone - jedna stvar nikome nije jasna (VIDEO)

Hronika

LOVAČKOM PUŠKOM UBIO ŽENU NA PROSLAVI 40 GODINA BRAKA! Odloženo suđenje Ljubodragu iz Velike Plane koji je nakon dolaska iz kafane presudio Milanki na