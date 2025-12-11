AKTUELNO

DEČAK (15), UZ PRETNJU NOŽEM, OPLJAČKAO STARICU (89) Naoružan i sa fantomkom upao joj u kuću: Rasvetljeno razbojništvo u Ivanjici

Policija je brzo identifikovala osumnjičenog i protiv njega će biti pokrenut adekvatan postupak

Inspektori u Ivanjici rasvetlili su razbojništvo počinjeno nad 89-godišnjom meštankom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačku biće podneta krivična prijava u redovnom postupku protiv petnaestogodišnjaka iz okoline Ivanjice.

- Prema navodima istrage, sumnja se da je maloletnik 7. decembra ove godine, uz pretnju nožem, ušao u kuću starice i oduzeo joj novac - potvrđeno je za RINU u čačanskoj policiji.

Policija je brzo identifikovala osumnjičenog i protiv njega će biti pokrenut adekvatan postupak.

