DRAMA KOD VRBASA! Tinejdžeri uz pretnju nožem oteli automobil, uhapšeni dečaci

Izvor: Alo, Foto: Pixabay.com ||

U saopštenju se navodi i da je policija istog dana kada je krađa izvršena, pronašla ukradeno vozilo i vratila vlasniku

Policija u Bečeju uhapsila je dva lica osumnjičena da su uz pretnju nožem, oteli automobil od muškarca (43) iz okoline Vrbasa.

Policija je istog dana, u petak uhapsila S. A. (19) i jedno maloletno lice (14), saopštila je Policijska uprava u Novom Sadu.

Kako je saopšteno, A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, a nadležni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

Maloletnik je priveden sudiji Višeg suda u Zrenjaninu, koji mu je odredio pritvor do 30 dana.

U saopštenju se navodi i da je policija istog dana kada je krađa izvršena, pronašla ukradeno vozilo i vratila vlasniku.

Autor: D.Bošković

