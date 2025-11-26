AKTUELNO

Svet

RANJENI VOJNIK LEŽI MEĐU GOMILOM STAKLA Prve slike sa mesta pucnjave u blizini Bele kuće: Molite se za njih (FOTO)

Izvor: Skajnjuz, Foto: Tanjug AP ||

Policija navodi da je osumnjičeni priveden i da je mesto incidenta osigurano

Dva pripadnika Nacionalne garde ranjena su nekoliko blokova od Bele kuće u Vašingtonu.

Policija navodi da je osumnjičeni priveden i da je mesto incidenta osigurano, prenosi BBC.

Foto: Tanjug AP

Predsednik Donald Tramp je obavešten o pucnjavi, rekla je portparolka Karolina Livit u saopštenju.

Foto: Tanjug AP

„Bela kuća je svesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju. Predsednik je obavešten“, rekla je Livit.

Foto: Tanjug AP

Trupe Nacionalne garde iz više država mesecima su u Vašingtonu kao deo predsednikove akcije protiv kriminala u glavnom gradu, koja se od tada proširila na druge gradove širom zemlje.

Dva pripadnika Nacionalne garde su upucana u Vašingtonu, samo nekoliko blokova od Bele kuće, prema rečima sekretarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

„Molim vas, pridružite mi se u molitvi za dvojicu pripadnika Nacionalne garde koji su pre samo nekoliko trenutaka upucani u Vašingtonu“, objavila je na X.

Foto: Tanjug AP/Evan Vucci (STF)

Autor: D.Bošković

