AKTUELNO

Svet

PRVE SLIKE SA MESTA PADA TURSKOG AVIONA Oglasilo se ministarstvo, ovo su najnoviji detalji (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Georgian Interior Ministry Press Service via AP ||

Svi članovi posade, njih 20, turskog vojnog transportnog aviona C-130 poginuli su u padu aviona na granici Gruzije i Azerbejdžana, saopštila je danas turska.

Avion C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku kada se srušio, navelo je tursko Ministarstvo odbrane na mreži Iks.

Erdogan uputio saučešće

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izrazio je "duboku tugu" i saučešće porodicama poginulih.

Ministarstvo nacionalne odbrane objavilo je saopštenje u kojem se navodi da su gruzijski timovi za potragu i spasavanje stigli su do olupine aviona u 17 časova.

- Olupina je obezbeđena za ispitivanje od strane našeg tima za istragu nesreće. Naš tim za istragu nesreće je na putu ka mestu nesreće. Uzrok pada aviona biće utvrđen nakon detaljnog pregleda olupine aviona - navodi se u saopštenju.

Foto: Tanjug AP/Georgian Interior Ministry Press Service via AP

Prve slike

Prve slike mesta nesreće pojavile su se iz područja gde je potraga u toku.

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev takođe je uputio saučešće Erdoganu, ističući da je nesreća "tragičan gubitak vojnika" i izražavajući solidarnost u ovom trenutku bola.

Autor: A.A.

#Avion

#Nesreća

#detalji

#turski avion

POVEZANE VESTI

Svet

Poginulo svih 20 članova posade u padu turskog vojnog aviona

Svet

DETALJI PADA AVIONA U AVGANISTANU - Ruski bogataš i njegova supruga stradali, posada preživela

Svet

Putin izrazio saučešće Alijevu nakon pada aviona Azerbejdžan erlajnsa u Aktauu

Region

DETALJI PADA AVIONA U HRVATSKOJ: Povređene četiri žene, sve strane državljanke

Svet

Srbin pogino u padu aviona: Letelica se srušila na Floridi, tela nađena u olupili (VIDEO)

Svet

PRONAĐENA OLUPINA RUSKOG HELIKOPTERA: Svi putnici i članovi posade stradali, sumnja se da je već OTKRIVEN UZROK PADA (VIDEO)