Devojčica (15) pokušala da zagreje svoj automobil sa fenom, jedva je izvukla živu glavu

U jugoistočnom delu nemačke države Baden-Virtemberg zabeležen je neuobičajen i opasan incident, kada je neimenovana 15-godišnjakinja, u pokušaju da pokrene svoje vozilo, nenamerno izazvala požar.

Ona nije mogla da startuje motor, pa je pokušala da reši problem sa industrijskim fenom i sprejom za kočnice, prenosi Spiegel.

Petnaestogodišnjakinja nije mogla da startuje mikroautomobil, najverovatnije zbog niske temperature. Koristeći fen za vreli vazduh, u smeru usisnog nastavka motora je ubacila sprej za kočnice, nakon čega je izbio požar.

Vatra se munjevito proširila, pa su morali da intervenišu vatrogasci. Automobil marke Aixam je potpuno izgoreo, ostavivši iza sebe tek nekoliko metalnih delova.

Visina štete, kako na mikroautomobilu, tako i na kolovozu, još nije procenjena, navela je policija. Incident se dogodio u gradu Ehingen.

Zagreva vazduh do 600 stepeni

Mikroautomobili su zakonski klasifikovani kao laka motorna vozila, sa maksimalnom brzinom od 45 km/h. U pojedinim zemljama mogu se voziti već sa 15 ili 16 godina, uz poseban tip dozvole.

Industrijski fen, koji je 15-godišnjakinja koristila, može da zagreje vazduh do 600 stepeni Celzijusa. Služi za uklanjanje boje i lakova, oblikovanje plastike, ili odmrzavanje - ali nikako za pomoć pri pokretanju automobila.

Policija apeluje na građane, posebno mlade vozače, da u slučaju tehničkih problema ne pribegavaju improvizovanim i opasnim rešenjima, već da potraže stručnu pomoć.

Autor: S.M.