AKTUELNO

Hronika

'NAJPRE DOŠLO DO SVAĐE I TUČE' Oglasio se MUP povodom vatrenog okršaja u Obrenovcu

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. R. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, D. P. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenja proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i F. R. (1997) za krivično delo nasilničko ponašanje.

Juče u Obrenovcu u blizini jednog ugostiteljskog objekta, najpre je došlo do svađe i tuče između osumnjičenih A. R. i D. P. s jedne strane i F. R. i dvadesetosmogodišnjeg muškarca s druge strane, nakon čega je A. R. ispalio tri projektila iz vatrenog oružja u dvadesetosmogodišnjeg muškarca nanevši mu povrede. Policija je ubrzo uhapsila osumnjičene i određeno im je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: Pink.rs

#MUP Republike Srbije

#Napad

#Obrenovac

#Svađa

#tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG IZAZIVANJA OPŠTE OPASNOSTI: Sukob zbog saobraćajne nezgode završio pucnjem u zid!

Hronika

Hapšenje u Rumi! Muškarac (53) u kući imao automatske puške, pištolj, municiju... (FOTO)

Hronika

DROGA, PIŠTOLJ SA PRIGUŠIVAČEM, MECI: Uhapšen muškarac u Obrenovcu, evo šta je sve pronađeno kod njega

Hronika

Uhapšen muškarac u Šidu - AUTOMATSKU PUŠKU STAVIO NA HAUBU

Hronika

Uhapšen muškarac u Sremskoj Mitrovici - Naoružan šetao ulicom! ŠOK detalji

Hronika

MUP SE OGLASIO POVODOM HAPŠENJA U SMEDEREVU: Brzom akcijom priveden osumnjičeni za razbojništvo