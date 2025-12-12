'NAJPRE DOŠLO DO SVAĐE I TUČE' Oglasio se MUP povodom vatrenog okršaja u Obrenovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. R. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, D. P. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenja proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i F. R. (1997) za krivično delo nasilničko ponašanje.

Juče u Obrenovcu u blizini jednog ugostiteljskog objekta, najpre je došlo do svađe i tuče između osumnjičenih A. R. i D. P. s jedne strane i F. R. i dvadesetosmogodišnjeg muškarca s druge strane, nakon čega je A. R. ispalio tri projektila iz vatrenog oružja u dvadesetosmogodišnjeg muškarca nanevši mu povrede. Policija je ubrzo uhapsila osumnjičene i određeno im je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: Pink.rs