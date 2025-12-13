AKTUELNO

Hronika

Saobraćajka u Vojvode Stepe: Povređena devojka (22), reagovala HITNA POMOĆ

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Devojka stara 22 godine zadobila je lakše povrede kada je kao pešak oborena jutros oko 4.30 časova u Ulici vojvode Stepe kod XII beogradske gimnazije na Voždovcu, saopštila je Hitna pomoć.

Devojka je prevezena u Urgentni centar.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.

Ekipe ove službe obavile su ukupno 122 intervencije od kojih je 25 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Povređeni

#Urgentni centar

#udes

#vojvode stepe

POVEZANE VESTI

Hronika

Motor se zakucao u auto, pa naleteo na banderu: Teška saobraćajka u Vojvode Stepe

Hronika

SAOBRAĆAJKA NA VOŽDOVCU, TRAMVAJI STOJE, STVARA SE GUŽVA: Hitna pomoć i policija su na terenu

Hronika

Saobraćajka na Zrenjaninskom putu: Ima povređenih

Beograd

Oboren motociklista u Vojvode Stepe: "Leteo je desetak metara"

Hronika

LOKALIZOVAN POŽAR U PRODAVNICI ORUŽJA U VOJVODE STEPE! Na sreću, nema povređenih

Hronika

Teška nesreća u Vojvode Stepe: Automobilom udario u ostrvo, pa lomio sve pred sobom