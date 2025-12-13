UHAPŠEN SRBIN U CRNOJ GORI: Policija zaustavila 'mercedes' na granici, unutra čovek sa međunarodne poternice

Na graničnom prelazu Dračenovac crnogorska policija uhapsila je državljanina Srbije A. Z. (30) iz Novog Pazara, za kojim je Švedska raspisala međunarodnu poternicu zbog više krivičnih dela.

Kontrola na granici

Službenici Regionalnog centra granične policije „Sever“ zaustavili su vozilo marke „mercedes“ na ulazu u Crnu Goru. Proverom identiteta vozača, A. Z., utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna poternica koju je raspisao NCB Interpol Stokholm.

Poternica zbog više krivičnih dela

Kako je saopšteno iz Uprave policije, A. Z. je potraživan radi izvršenja kazne zatvora za krivična dela:

primanje ukradene robe

krađa

teška nezakonita vožnja

vožnja u pijanom stanju

prekršaji u vezi sa narkoticima

pretnja javnom službeniku

nasilnički otpor

pokušaj krađe

Predat policiji u Rožajama

Uhapšeni je predat službenicima Odeljenja bezbednosti Rožaje. Iz policije su naveli da će u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Autor: Dalibor Stankov