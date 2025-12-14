Aleksandar 3 PUTA PUCAO u Filipa, pa brutalno pretučen: Oglasilo se VJT o ranjavanju kik-boksera u Obrenovcu

AKTUELNO

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv trojice osumnjičenih za više krivičnih dela izvršenih na teritoriji GO Obrenovac 11. decembra 2025. godine.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom Aleksandru R. na teret se stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekslpozivnih materija, Dimitriju P. se na teret stavlja krivično delo nproizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Filipu Radovanoviću krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.

Postoje osnovi sumnje da je Aleksandar R. 11. decembra oko 12.30 časova u Obrenovcu, nakon pređašnjeg verbalnog sukoba oko parkinga sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog Petra G. revolverom marke "Crvena zastava", tako što je ispalio tri hitaca u oštećenog, od kojih ga je jedan pogodno u stomak, drugi u desnu nogu, a treći u levu nogu.

Nakon toga je Filip Radovanović skočio na Aleksandra R. i zadao mu više udaraca u predelu glave i tela, kojom prilikom mu je naneo tešku telesnu povredu, te ga je oborio na zemlju, pokušavajući da mu oduzme pištolj.

Dimitrije P. je oduzeo pištolj iz ruke svom ocu osumnjičenom Aleksandru R. i uperio ga u Filipa Radovanovića, u kom trenutku je Aleksandar R. ustao i oteo svom sinu pomenuti pištolj, dok se Filip Radovanović udaljio, a Dimitrije P. krenuo za njim.

Osumnjičeni Dimitrije P. i Filip Radovanović saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, negirajući krivična dela koja im se stavljaju na teret. Aleksandar R. je hospotalizovan i biće naknadno saslušan.

Tužilaštvo je preložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor.

