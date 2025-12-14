AKTUELNO

Hronika

SRBIN RANJEN U DIZELDORFU, PUCANO MU DIREKTNO U GLAVU: Svađa prerasla u brutalni obračun, lekari mu se bore za život

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Boris Roessler ||

U noći između subote i nedelje došlo je do pucnjave ispred jednog poznatog noćnog kluba u Dizeldorfu, kada je, kako saznaje Kurir, teško ranjen državljanin Srbije (56)!

Prema našim saznanjima, incidentu je prethodila žestoka svađa ispred lokala, nakon čega je došlo do brutalnog obračuna.

- Najpre je došlo do rasprave i tuče, a zatim je jedan od članova obezbeđenja (49) izvadio pištolj i pucao Srbinu direktno u glavu. On se tu nije zaustavio, već je ispalio još nekoliko hitaca u njegovo telo - otkriva izvor Kurira.

Priveden osumnjičeni

Kako saznajemo, osumnjičeni za ovaj krvavi obračun je šef obezbeđenja kluba, grčkog porekla, koji je odmah nakon pucnjave uhapšen i priveden u policijsku stanicu.

Teško ranjeni Srbin je u kritičnom stanju kolima Hitne pomoći prebačen u bolnicu, gde se lekari i dalje bore za njegov život.

Nemačka policija je tokom noći obezbedila mesto zločina, a istraga o ovom teškom krivičnom delu je u toku.

Više detalja o motivima pucnjave biće poznato nakon saslušanja osumnjičenog.

pročitajte još

Ovako je Zvicerov kum izručen Srbiji: Pogledajte opsadno stanje na graničnom prelazu Batrovci (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Dizeldorf

#Hapšenje

#Pucnjava

#Ranjavanje

#Srbin

POVEZANE VESTI

Hronika

MLADIĆU (22) POLOMIO KOSTI LICA, DOBIO NAGNJEČENJE MOZGA! Žestoka tuča u centru Beograda: Napadnut ispred kluba, odbija saradnju sa policijom

Hronika

PUCNJAVA U OBRENOVCU: Mladić ranjen na parkingu restorana, u toku potraga za napadačem

Hronika

MLADIĆ nađen RANJEN na Terazijama HTEO DA POMOGNE UBIJENOM MMA BORCU - Dva zločina u Beogradu su POVEZANA

Svet

Državljanin Srbije (41) u Nemačkoj ubio muškarca: Posle svađe potegao nož, jedan Nemac teško povređen

Hronika

HOROR KOD TOPČIDERCA! U pucnjavi ranjen mladić

Svet

IMA MRTVIH I RANJENIH! Pucnjava na američkom univerzitetu (FOTO+VIDEO)