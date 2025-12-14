ZVICEROV KUM PUŠTEN NA SLOBODU PA DOŽIVEO ŠOK ISPRED SUDA U HRVATSKOJ Milovana Zdravkovića preuzeo kordon srpske policije naoružan do zuba (VIDEO)

Županijski sud u Velikoj Gorici bio je pod opsadom prošlog oktobra zbog Milovana Zdravkovića (45), navodnog člana kavačkog klana i kuma Radoja Zvicera.

Od tada, čovek je u zatvoru u Remetincu po tri poternice (srpskoj, grčkoj i švajcarskoj), ali iako se krivični postupak protiv njega u Hrvatskoj i dalje vodi na Opštinskom sudu u Zagrebu zbog falsifikovanja pasoša, a postupak na Županijskom sudu u vezi sa njegovom ekstradicijom Srbiji je takođe pauziran, protekla nedelja je bila veoma intenzivna iza Zdravkovića.

Preuzela ga srpska policija

Odlučeno je, bez pokretanja upravnog postupka u roku od 30 dana od odluke o povratku, a nakon isteka maksimalnog pritvora, da će Zdravković danas u 12:50 časova biti „prebačen“ preko granice u Srbiju pod jakim merama bezbednosti, gde ga je preuzeo novi policijski kordon naoružan do zuba!

Jer je Srbija stavila njegovo ime na Interpolovu poternicu zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Igora Dedovića i Svetana Stamatovića u Atini u januaru 2020. godine, a oni su vođe škaljskog klana.

Ali, krenimo redom. Krajem prošlog septembra, Zdravković je uhapšen u Španiji na osnovu evropske poternice i izručen Hrvatskoj zbog posedovanja falsifikovanog hrvatskog pasoša iz 2018. godine. Čekao je suđenje u ćeliji u Remetinecu zbog falsifikovanja pasoša i osuđen je na uslovnu kaznu zatvora, ali i dodatnu novčanu kaznu, tako da mu je na osnovu toga, nakon što je ubrzano priznao krivicu, ukinut pritvor.

Međutim, nije pušten na slobodu jer su dok je čekao da bude otpušten, pripadnici kriminalističke policije došli po njega i ponovo je uhapšen na osnovu srpske poternice, naime zbog ubistva i trgovine drogom. Tako je vraćen u Županijski sud u Velikoj Gorici gde je doneta odluka o ekstradicionom pritvoru.

Osuđen na tri godine

Zdravković se protivio ekstradiciji, a u međuvremenu je, nažalost, na videlo izašlo još jedno falsifikovanje pasoša, zbog čega je na istom Opštinskom sudu u Zagrebu osuđen na tri godine zatvora. Međutim, podneo je žalbu, tako da je postupak i dalje u toku na sudu, a pošto je maksimalni pritvor u tom slučaju istekao 5. decembra, tužilaštvo se dva puta žalilo na ovu odluku.

Ali uzalud. Zdravkoviću je i pritvor ukinut pravosnažnom odlukom, ali ipak nije uspeo da se izbori za slobodu. Formalno je pušten na slobodu, ali ga je Odeljenje za ilegalne migracije dočekalo ispred Remetinca jer je strani državljanin i za njim je raspisano više poternica.

Odveli su ga u Prihvatni centar za strance u Ježevu, gde boravi od petka, i odmah je doneta odluka o njegovom povratku u matičnu zemlju, Srbiju, iz koje je, prema policijskim podacima, ušao u Hrvatsku. U toj situaciji, stranac uvek ima pravo da pokrene upravni spor. Ali u slučaju Zdravkovića, ta opcija nije bila dostupna jer je on brzo predat srpskoj policiji na osnovu poternice.

Oglasio se advokat

Njegov advokat Tihomir Mišić, ne želeći da ulazi u detalje transfera, samo je ukratko ukazao da „ovo nije klasična ekstradicija, već odluka o vraćanju“.

- U slučaju mog klijenta, primetio sam nekoliko propusta. Pored toga što nije tačno da je Hrvatskoj izručen iz Srbije, već da ga je Hrvatskoj izručila Španija, nije poštovan ni sam zakon jer mu nije bilo omogućeno da iskoristi svoje zakonsko pravo i pokrene upravni spor u roku od 30 dana od donošenja odluke. Takođe, policija je potpuno ignorisala činjenicu da se pred Županijskim sudom u Velikoj Gorici vodi postupak ekstradicije radi ekstradicije Republici Srbiji. Mogu samo reći da je evidentno da je došlo do povrede osnovnih prava na odbranu – rekao je advokat Mišić.

Autor: A.A.