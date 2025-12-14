AKTUELNO

DEČAK IZBODEN NA VOŽDOVCU NE ŽELI DA SARAĐUJE S POLICIJOM: Sav krvav uleteo u piceriju i tražio pomoć, hitno prebačen u bolnicu

Dečak (14), koji je u subotu uveče uboden nožem u grudi na Voždovcu, prema nezvaničnim informacijama, ne želi da ispriča šta se dogodilo i ko ga je napao i ranio. On za sada navodno neće da sarađuje sa policijom.

Ipak, istraga se nastavlja, i iako je napadač za sada nepoznat policija pokušava da otkrije ko je to i šta je razlog.

Dečak, koji je uboden nožem, nalazi se na Institutu za majku i dete, stabilno je i nije u životnoj opasnosti. Iako takve povrede mogu da budu veoma opasne, on je imao sreće da mu oštrica noža ne zakači i ne povredi srce.

Dečak je povređen u Ulici generala Štefanika u voždovačkom naselju Stepa Stepanović. Oko 22 časa u subotu uveče krvav je utrčao u jednu obližnju piceriju i tražio pomoć. Pozvana je Hitna pomoć, koja ga je odvezla u bolnicu.

