OVO JE NAPADAČ IZ SIDNEJA: Uleteo u tržni centar sa NOŽEM U RUKAMA, pa UBIO najmanje četvoro ljudi - Izbodena i BEBA! (VIDEO)

Policija je prema nezvaničnim informacijama ubila jednog muškarca koji je nožem ubadao posetioce tržnog centra u Sidneju dok se za drugim i dalje traga!

Na društvenim mrežama pojavio se fotografija mlađeg muškarca sa nožem u rukama kako se pokretnim stepenicama penje u tržni centar.

BREAKING:



First picture of the terrorist who killed several people in Sydney, Australia.



He stabbed in a shopping mall in a Jewish area (Westfield Bondi), right next to an Israeli restaurant.



Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/qSItdty9Mn