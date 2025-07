STRAVIČAN POŽAR U TRŽNOM CENTRU, NAJMANJE 50 MRTVIH! Ljudi živi izgoreli, vatrogasci ne mogu da obuzdaju buktinju (VIDEO)

Protiv vlasnika zgrade i tržnog centra podignuta je optužnica.

Još nije poznato šta je izazvalo požar, a guverner provincije Vasit, u kojoj se nalazi grad Kut, istakao je da će prvi rezultati istrage biti poznati u narednih 48 sati.

A massive fire at a shopping mall in Dohuk, northern Iraq, claimed at least 50 lives, with many injured or missing. Firefighters battled for hours to control the blaze, which trapped dozens of shoppers and staff. Rescue operations continue.