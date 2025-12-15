IMA RANJENIH! Tri pucnjave u jednom danu na jugu Srbije

Tri odvojene pucnjave dogodile su se u nedelju na području Kosova i Metohije, a u tim incidentima dve osobe su povređene, dok je ukupno šest osoba lišeno slobode, saopštila je policija.

Prva pucnjava dogodila se oko podneva u Prištini, u Ulici Gnjilane. Brzom reakcijom policijskih službenika na licu mesta su uhapšene četiri osobe, a zaplenjeno je i vatreno oružje za koje se sumnja da je korišćeno u pucnjavi. Daljim operativnim radom identifikovan je i peti osumnjičeni, koji je ubrzo potom uhapšen, a kod njega je takođe pronađeno vatreno oružje.

- Osumnjičenima je, nakon ispitivanja i u koordinaciji sa državnim tužiocem, određen pritvor od 48 sati, zbog krivičnih dela: upotreba oružja ili opasnog vozila, neovlašćeno posedovanje, kontrola ili držanje oružja i neovlašćeno posedovanje opojnih droga - navodi se u saopštenju policije.



Drugi slučaj zabeležen je istog dana oko podneva u selu Mirene, na području Lipljana. Portparolka policije za region Prištine, Fljora Ahmeti, potvrdila je da je policija obaveštena o pucnjavi u kojoj je povređen jedan muškarac. Policijske patrole su odmah izašle na teren, a u saradnji sa državnim tužiocem pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

Povređena osoba je upućena na dalje lečenje u bolnicu, a stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Treća pucnjava dogodila se u večernjim satima u Peći, gde je jedna osoba zadobila povrede od vatrenog oružja.

Kako je potvrđeno iz policije, povređeni muškarac sam se javio u bolnicu nakon 19 časova, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Portparol policije za region Peći, Fadil Gaši, izjavio je da se sumnja da je do ranjavanja došlo slučajno, te da je druga osoba nehotično ispalila hitac.



Povređeni se, prema dostupnim informacijama, nalazi van životne opasnosti, dok je osumnjičeni sproveden u policijsku stanicu, gde je zadržan radi ispitivanja.

Kako je saopšteno iz policije, svim osumnjičenima za jučerašnje pucnjave je, nakon saslušanja i u dogovoru sa državnim tužiocem, određen pritvor u trajanju od 48 sati. Oni se terete za više krivičnih dela, među kojima su upotreba oružja ili opasnog sredstva, neovlašćeno posedovanje, kontrola ili držanje oružja, kao i neovlašćeno posedovanje opojnih droga.

Istraga u sva tri slučaja je u toku.

Autor: D.Bošković