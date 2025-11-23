AKTUELNO

Svet

HAOTIČNA NOĆ U ČIKAGU Ima mrtvih i ranjenih u dve pucnjave: Bolnice pune tinejdžera, Tramp opet prozvao demokratskog guvernera

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Tyler Pasciak LaRiviere ||

Jedna osoba je ubijena, a osam je ranjeno u dve pucnjave u petak kasno uveče u centru Čikaga, u okrugu Lup, preneli su danas lokalni mediji, navodeći da su se pucnjave dogodile neposredno nakon što je nekoliko ulica dalje, u parku Milenijum, zasvetlela velika božićna jelka.

Sedam tinejdžera je povređeno u prvoj pucnjavi, koja se, prema policijskim informacijama, dogodila u blizini Čikaškog pozorišta oko 21.50 časova po lokalnom vremenu, prenosi CBS.

Policija je zatekla sedam ranjenih osoba, starosti od 13 do 17 godina, koje su u stabilnom zdravstvenom stanju prebačene u bolnicu Stroger i u Dečju bolnicu Luri.

Pucnjava u bloku 100, jedna osoba podlegla ranama

Foto: Tanjug AP/Tyler Pasciak LaRiviere

Tokom druge pucnjave u gradu, koja se dogodila oko 30 minuta kasnije, upucane su dve osobe, od kojih jedna fatalno. Nakon te druge pucnjave, u bloku 100, policija je pronašla dve ranjene osobe sa prostrelnim ranama, od kojih je jedna prebačena u bolnicu Nortvestern, gde je konstatovana smrt i proglašena je mrtvom.

Druga ranjena osoba, 18-godišnji muškarac, prebačena je u istu bolnicu u teškom stanju sa prostrelnom ranom u nozi.

Oglasio se Tramp

Američki predsednik Donald Tramp je u subotu popodne na svojoj platformi "Istina" objavio da je došlo do "masovnog kriminala i nereda u Čikagu".

- Guverner Pricker i gradonačelnik Čikaga, ljudi sa niskim koeficijentom inteligencije, odbijaju pomoć savezne vlade u situaciji koja bi se mogla brzo rešiti. Ljudi im poručuju - dovedite Trampa - naveo je on.

Autor: Jovana Nerić

#Donald Tramp

#Pucnjava

#Čikago

