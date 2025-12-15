UHAPŠENA TRI MLADIĆA ZBOG BRUTALNOG UBISTVA RADNIKA STOVARIŠTA U ZAJEČARU! Ukrali skupoceni automobil, pa krenuli u pljačku - Slađana tukli do smrti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru rasvetlili su teško ubistvo koje se dogodilo 13. decembra i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili tri osobe osumnjičene za izvršenje krivičnog dela.

Uhapšeni su M. K. (18), M. Đ. (23) i L. L. (28), svi iz okoline Zaječara.

Osumnjičeni se terete da su 13. decembra izvršili provalu na jednom stovarištu u Zaječaru tokom koje je usmrćen tridesetsedmogodišnji radnik.

Povod i pljačka: Sumnja se da je ubistvo izvršeno nakon što su osumnjičeni ukrali televizor i pokušali da ukradu sef sa novcem iz stovarišta.

Vozilo korišćeno u provali: Operativnim radom je takođe utvrđeno postojanje osnova sumnje da su osumnjičeni, u prethodnom periodu, iz garaže u okolini Zaječara ukrali automobil marke „Porše“ koji je vlasništvo šezdesetdvogodišnjeg muškarca. Upravo su ovim vozilom došli na stovarište.

Nakon hapšenja, osumnjičenima je po nalogu višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati.

U zakonskom roku, M. K., M. Đ. i L. L. biće privedeni tužilaštvu uz krivičnu prijavu radi daljeg postupka. S obzirom na to da je među osumnjičenima i maloletno lice (M. K., 18 godina), postupak će se odvijati u skladu sa posebnim propisima koji regulišu krivičnu odgovornost maloletnika.

Autor: Iva Besarabić