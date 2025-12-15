MUŠKARAC ORAO NJIVU PA NASTRADAO: Prevrnuo se traktor i usmrtio vozača

Teška nesreća dogodila se juče u popodnevnim časovima u blizini sela Crni Kal kod Ražnja prilikom prevrtanja traktora, a jedna osoba je nastradala.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, nesreća se dogodila oko 12.20 časova kada je muškarac (58) orao njivu pri čemu se traktor, iz za sada nepoznatih razloga, prevrnuo i pao preko njega.



- Medicinska ekipa Doma zdravlja iz Ražnja izašla na teren, ali da je mogla samo da konstatuje smrt nesrećnog čoveka - naveli su iz Policijske uprave Niš.

Policija je izašla na teren i obavila uviđaj, a o slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ove nesreće, je u toku.

Autor: D.Bošković