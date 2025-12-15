Jezivo nasilje na Novom Beogradu: Upali u kuću, pretukli ženu, pa je TERALI DA SAMA SEČE KOSU: Evo šta je policija zaplenila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, tačnije Policijske stanice Novi Beograd, u efikasnoj saradnji sa Policijskom stanicom u Inđiji, uhapsili su tri lica zbog sumnje da su izvršila krivična dela prinuda i ugrožavanje sigurnosti.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su D. A. (41), M. M. (45) i J. A. (38).

Detalji izvršenja krivičnog dela

Sumnja se da su osumnjičeni 13. decembra, nakon ponoći, nasilno ušli u porodičnu kuću tridesettrogodišnjeg muškarca i njegove dvadesetosmogodišnje supruge na teritoriji Novog Beograda.

Tokom incidenta, supruga je zadobila povrede nakon što su joj, kako se sumnja, zadali više udaraca rukama i nogama.

Posebno se ističe sumnja da je D. A., koristeći pretnju nožem, primorao oštećenog muškarca da bonsekom iseče kosu svojoj supruzi.

Nakon izvršenih krivičnih dela, osumnjičeni su se udaljili sa lica mesta putničkim vozilom u nepoznatom pravcu.

Potraga i hapšenje u Inđiji

Posle intenzivne policijske potrage, osumnjičeni su locirani i uhapšeni na teritoriji Inđije.

Prilikom hapšenja, kod njih je pronađen arsenal predmeta koji su, kako se sumnja, bili namenjeni izvršenju ili su korišćeni u izvršenju navedenih krivičnih dela. Oduzeti su:

srp

pajser

lanac

leptir nož

britvica

bonsek

selotejp traka

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz podnošenje krivične prijave, biti sprovedeni i privedeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Autor: S.M.