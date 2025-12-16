DETALJI UŽASA U NOVOM SADU: Maјci koјa јe ostavila bebu bez znakova života određeno psihiјatriјsko lečenje

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom događaja koji je izazvao interesovanje javnosti, kada je 20. oktobra u jutarnjim časovima u Novom Sadu, na travnatoj površini, zatečeno novorođenče bez znakova života.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je, nakon sprovedene istrage, danas 16. decembra, podnelo predlog da se okrivljenoj M. K. izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Ovaj predlog podnet je Višem sudu u Novom Sadu, zbog opravdane sumnje da je M. K. izvršila protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo teško ubistvo - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je takođe stavilo predlog da se okrivljenoj M. K. produži pritvor.

- Predlog za produženje pritvora stavljen je zbog opasnosti da bi okrivljena boravkom na slobodi bila nedostupna državnim organima, zatim zbog opasnosti da bi mogla da ponovi slična ili teža dela, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u saopštenju.

Autor: S.M.