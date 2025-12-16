U DŽEP STAVIO 34 MILIONA! Uhapšen muškarac (67) iz Aleksinca: BEZ DOZVOLE eksploatisao pesak i šljunak iz Južne Morave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala UKP i Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Republičkom vodnom inspekcijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsili su vlasnika preduzetničke radnje I. N. (67), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, nedozvoljena proizvodnja, nepreduzimanje mera zaštite životne sredine i oštećenje životne sredine.

Osumnjičeni je bez dozvola nadležnih organa, u dužem vremenskom periodu, organizovao eksploataciju mineralnih sirovina - peska i šljunka u priobalju Južne Morave, čime je načinio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i time u geološkom smislu oštetio životnu sredinu na prostoru površine od 30 hektara. Takođe, skladištio je izvađeni materijal i prerađivao ga u pogonu za separaciju, a nakon donetih rešenja o zabrani obavljanja delatnosti, nije postupio po nalozima već je nastavio sa eksploatacijom mineralnih sirovina, čime je, u periodu od 2023. do 2025. godine, ostvario protivpravni prihod od oko 34.478.000 dinara za ukupnu količinu izvađenog materijala od oko 42.953 kubnih metara. I. N. je sproveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.