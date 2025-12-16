Užas u Kuršumliji! Muškarac se zapalio naočigled građana, hitna ga jedva spasila!

U Kuršumliji se danas dogodio šokantan incident kada je G. J. (48) iz ovog grada polio sebe benzinom i zapalio naočigled okupljenih ljudi.

Hitna reakcija građana i lekara

Prema informacijama sa lica mesta, prisutni su odmah pokušali da ugase vatru i pozvali Hitnu pomoć. Vozilo Doma zdravlja Kuršumlija brzo je stiglo i prevezlo povređenog u Opštu bolnicu u Prokuplju.

Pacijent je primljen na Odeljenje urgentne medicine, gde je u toku dijagnostika povreda koje je zadobio.

Motiv još nepoznat

Za sada nije poznato zbog čega se muškarac odlučio na ovaj čin. Policija i nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti događaja.

