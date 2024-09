DRAMA U BOSTONU: Muškarac se zapalio u blizini izraelskog konzultata

Policija Bostona istražuje incident u kojem se muškarac zapalio kod jednog hotela u centru ovog američkog grada, preneo je Boston Herald.

Policija je dobila poziv u sredu da je došlo do incidenta, a po dolasku zatekla je hitnu pomoć kako tretira muškarca zbog "teških opekotina", navodi se u policijskom izveštaju. Lokacija incidenta je u blizini izraelskog konzultata u tom gradu.

Palestinski i arapski mediji prenose da je reč o Metu Nelsonu, koji se u video-snimku obratio rečima da su ljudi robovi kapitalizma i vojno-industrijskog kompleksa.

Another self immolation, an extreme act of protest, voicing the unheard, outside the Israeli consulate in Boston. Barely a word in Western mainstream press. They're terrified. pic.twitter.com/bEdkRaDyuV