Krvava drama u centru Leskovca: Žena trčala niz ulicu, zapomagala i pokušavala da se spase – ubica je sustigao i izbo nožem!

Žena trčala i zapomagala, svedoci u šoku – policija brzo reagovala i uhapsila osumnjičenog.

U centru Leskovca, u Bulevaru Nikole Pašića, juče se dogodio stravičan zločin. Dragiša R. (64) iz Lebana uhapšen je zbog sumnje da je nožem usmrtio svoju emotivnu partnerku J. N. (53).

Prema prvim informacijama, ubistvo se dogodilo oko 16.30 časova nakon verbalnog sukoba koji je prerastao u fizički obračun. Osumnjičeni je, kako se sumnja, nasrnuo na ženu nožem, dok su prolaznici u šoku posmatrali prizor.

Očajnički pokušaj da se spase

Svedoci tvrde da je nesrećna žena pokušala da pobegne među ljudima i automobilima, ali ju je Dragiša sustigao i zadao joj više ubodnih rana. „Žena je počela da trči niz ulicu, tražeći spas, dok je Dragiša s nožem za njom. Svi su bili preplašeni, naročito deca, niko nije smeo da priđe“, ispričala je jedna Leskovčanka.

Kako se nezvanično saznaje, žrtva je u očajničkom pokušaju da preživi skočila na automobil u pokretu, ali je podlegla povredama neposredno pored vozila. Vozač je izjavio da je njegovo maloletno dete bilo s njim i da je zbog traume odmah medicinski zbrinuto.

Brza reakcija policije

Ekipe Hitne pomoći su po dolasku mogle samo da konstatuju smrt. Policija je ubrzo locirala i uhapsila osumnjičenog u blizini mesta zločina.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu potvrdili su da je Dragiša R. uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Po nalogu višeg javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.

Autor: Dalibor Stankov