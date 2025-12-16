JULIJA I ALDINA DOŽIVELE ISTU SUDBINU! Sličnost zločina u Leskovcu i Mostaru je jeziva: Napadači ih jurili ulicama grada, pa im brutalno presudili

Julija N. (53) iz Leskovca sinoć je nažalost, doživela istu sudbinu kao i mlada Aldina J. (32) iz Kelesije, koju je napadač pre mesec dana, jurio ulicama Mostara i svirepo je ubio naočigled brojnih očevidaca!

Jurnjava po ulici

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je pomahnitali D. R. (64) navodni, emotivni partner Julije N. nakon svađe izašao na ulicu i krenuo da se obračuna s njom. Iz za sada nepoznatog razloga, napadač je jurio nesrećnu ženu leskovačkim ulicama koju je na kraju izbo nožem - navodi Kurirov sagovornik i dodaje:

- Bukvalno niko od prolaznika nije pomogao nasrećnoj ženi dok je krvava zapomagala ulicom. Osumnjičeni je nakon toga lišen slobode i određeno mu je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati posle čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Sudija ubica

Nakon što je sinoć odjeknula vest da je nasred ulice ubijena žena u Leskovcu, javnost se odmah poistovetila ovaj strašan zločin sa onim od pre mesec dana, koji se desio u Mostaru. Naime, da podsetimo, ubistvo se dogodilo 16. novembra u večernjim časovima na trgu Ivana Krndelja u Mostaru.

- Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni Anis K. (33) fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH i sin proslavljenog fudbalera kobne večeri pratio svoju bivšu devojku Aldinu koja je inače, tada krenula na fitnes. Devojka je primetila da je prati i pozvala je policiju, međutim zločin se odigrao u međuvremenu dok patrola nije došla - poseća izvor pisanje loklanih portala i dodaje:

Metak u glavu

- Zadihana Aldina trčala je iz smera Autobuske stanice, dok je napadač krenuo za njom i to automobilom. Izašao je u jednom trenutku i počeo da je juri mostarskim ulicama, ali je ona spas potražila u jednom ugostiteljskom lokalu. Misleći da je bezbedna. Nažalost, nije bila.Ubica je sa pištoljem utrčao za njom u kupatilo gde je i pokušala da se sakrije... Pucao joj je u glavu. Pala je kao pokošena.

Kako su potom izveštavali lokalni mediji, navodno, osumnjičeni Anis K. pokušao je da izvrši samoubistvo, ali mu je pištolj zakočio.

- Patrola je došla na lice mesta, ali je već bilo kasno jer su zatekli krvavo telo devojke. Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt žrtve - kaže sagovornik i dodaje:

- Osumnjičeni ubica Anis K. izvesno vreme pre izvršenja zločina nabavio oružje, tačnije pištolj. Naime, on je prijavio da kao fudbalski sudija dobija jako puno pretnji i da mu treba zaštita u vidu oružja. Nalog o legalnom posedu oružja je i dobio.

Autor: Marija Radić