AKTUELNO

Hronika

Pljačka kod bolnice u Čačku: Razbojnik upao u menjačnicu i odneo novac

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Tokom popodnevnih sati u ulici doktora Dragiša Mišovića, u samom širem centru Čačka i u neposrednoj blizini Opšte bolnice, izvršena je pljačka menjačnice.

- Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj. Kako saznajemo, osumnjičeni za ovo krivično delo brzo je lociran, uhapšen i priveden u policijsku stanicu - potvrđeno je za RINU sa lica mesta.

Nezvanično, iz menjačnice je odneta izvesna količina novca, a tačan iznos biće poznat nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti događaja. Istraga je u toku.

Inače, ovo nije prvi put da se ova menjačnica našla na meti razbojnika.

Autor: Pink.rs

#Bolnica

#Hapšenje

#Menjačnica

#razbojništvo

#Čačak

POVEZANE VESTI

Hronika

NESREĆA U ČAČKU: Oboren motociklista, u žestokom sudaru povređen mladić!

Hronika

ŽESTOKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U ČAČKU! Sudar automobila i taksija, svi erbegovi se otvorili, žena povređena! (VIDEO)

Hronika

'PADALI SMO, SINE, JEDNI PREKO DRUGIH - VIDELA SAM ZAGLAVLJENE LJUDE...' Potresne scene u bolnici u Sremskoj Mitrovici posle tragičnog prevrtanja auto

Društvo

ŠOK PRIZOR KOD KRALJEVA! Automobil završio u reci Ibar: Vrata sa vozačeve strane širom otvorena, vozilo pluta (FOTO)

Hronika

ORUŽANA PLJAČKA NA NOVOM BEOGRADU: Upao u kladionicu, izvadio pištolj i zapretio radnici da će je UBITI

Politika

SKANDAL U ČAČKU! Jezive preteće poruke osvanule u centru: 'Smrt izdajnicima' napisano na zidu Ekonomske škole