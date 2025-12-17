Pljačka kod bolnice u Čačku: Razbojnik upao u menjačnicu i odneo novac

Tokom popodnevnih sati u ulici doktora Dragiša Mišovića, u samom širem centru Čačka i u neposrednoj blizini Opšte bolnice, izvršena je pljačka menjačnice.

- Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj. Kako saznajemo, osumnjičeni za ovo krivično delo brzo je lociran, uhapšen i priveden u policijsku stanicu - potvrđeno je za RINU sa lica mesta.

Nezvanično, iz menjačnice je odneta izvesna količina novca, a tačan iznos biće poznat nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti događaja. Istraga je u toku.

Inače, ovo nije prvi put da se ova menjačnica našla na meti razbojnika.

