Urnisali prostorije FK Zemun: Još troje iza rešetaka

Policija u Zemunu zadržala je P. U. (18), M. E. (22) i S. B. (19) zbog sumnje da su izvršili nasilničko ponašanje.

Njih trojica su uhapšeni zbog incidenta koji se desio 11. novembra u službenim prostorijama FK Zemun, kada su zbog nasilničkog ponašanja već uhapšene i procesuirane četiri osobe, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Uhapšeni će biti dovedeni u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu kada će ih javni tužilac, u prisustvu branioca, saslušati na sve okolnosti krivične prijave.

Autor: A.A.