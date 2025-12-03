AKTUELNO

Hronika

ŠESTORICA NASILNIKA PALICAMA PREBILI MUŠKARCA (47) U SUBOTICI: Policija u stanu dvojice našla oružje, municiju, marihuanu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su P. B. (22), A. G. (19), L. B. (18) i M. M. (24), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda.

Oni se sumnjiče, da su 28. novembra, zajedno sa I. V. K. (18) i jednim sedamnaestogodišnjakom, koji su prethodno uhapšeni, palicama napali i naneli teške telesne povrede muškarcu (47).

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje su koristili P. B. i L. B. pronašla oko kilogram marihuane, dve vagice i oko 1.000 komada municije. Protiv njih biti podnete krivične prijave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Subotici.

Autor: A.A.

#Hapšenje

#MUP

#Muškarac

#Subotica

#nasilnici

POVEZANE VESTI

Hronika

BRUTALNO NASILJE U CENTRU KURŠUMLIJE! Šestorica tinejdžera pretukla mladića - popriskali ga biber sprejem, pa ga išutirali

Hronika

KRVAVA TUČA U SUBOTICI: Maloletnici naneli teške povrede muškarcu, policiјa traga za saučesnicima

Hronika

PLJAČKAO CRKVE! UHAPŠEN LOPOV IZ OKOLINE KRAGUJEVCA: Sumnja se da je iz dve svetinje odneo 50.000 dinara!

Hronika

UHAPŠEN NAPADAČ IZ NOVOG SADA: Izbo muškarca na trgu, određeno mu zadržavanje!

Hronika

NAPALI POLICAJCE I TINEJDŽERA Uhapšena trojica nasilnika u Boru, određeno im zadržavanje

Hronika

PRVI SNIMCI! NOĆNA AKCIJA HAPŠENJA OSUMNJIČENIH ZA UBISTVO U BORČI! Duge cevi u štek stanu gde su se ubice SAKRILE - mlađi ima samo 17 godina! (VIDEO)