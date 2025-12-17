PRVA ŽENA MU NASTRADALA, DRUGA GA OSTAVILA, A TREĆU JE SAM UBIO: Meštani otkrili JEZIVE detalje monstruoznog zločina u Leskovcu

Komšije tvrde da su žrtva iz Leskovca i osumnjičeni za ubistvo bili zajedno najmanje godinu dana, ali da o njihovom odnosu gotovo niko nije imao više saznanja od toga.

Meštani Lebana su u šoku nakon monstruoznog ubistva kada je D. R. (64), poreklom iz tog mesta, nožem usmrtio svoju nevenčanu suprugu Juliju Nikolić (53) u Leskovcu na Bulevaru Nikole Pašića. Nesrećna žena, podsetimo, preminula je na mestu napada, a jezive scene nasilja odigrale su se naočigled mnogih prolaznika.

Porodična tragedija pre zločina

Kako se saznaje, osumnjičeni već godinama ne živi u Lebanu, iako u toj varoši i dalje ima kuću. Meštani Lebana kažu da ga se danas malo ko seća, ali pamte da je pre oko osam godina doživeo veliku porodičnu tragediju, kada mu je nastradala tadašnja supruga. Nakon tog događaja, preselio se u Leskovac.

- Posle smrti žene imao je jednu vezu, ali ga je ta žena ostavila. Ne pamtim ga kao nasilnog čoveka - ispričala je jedna Lebančanka za portal Jugmedia.

O odnosu Julije i D. N. malo se zna. Prema nezvaničnim informacijama, bili su u vezi najmanje godinu dana, ali komšije tvrde da se nisu često pojavljivali zajedno.

Kako smo već izvestili, zločinu je prethodila žestoka svađa u kući. U jednom trenutku D. N. je zgrabio nož, nakon čega je žena u panici istrčala napolje pokušavajući da pobegne. Nažalost, nije uspela. Sustigao ju je na trotoaru i zadao joj više uboda.

"Stani..Sad kad te dohvatim"

Jedan od očevidaca ispričao je ranije šta se zapravo izdešavalo.

- Isprva sam mislio da je imala možda saobraćajnu nesreću pa traži pomoć. A onda sam video muškarca kako trči za njom i viče: "Stani, majku ti tvoju! Stani, sad kad te dohvatim!" Tad sam shvatio da je čovek juri, a ona beži. Grešna mi duša, nisam uspeo da reagujem fizički, jer sam slabiji sa nogama, ali sam vikao "pusti je, pusti je"

U očajničkom pokušaju da se spasi, teško ranjena i oblivena krvlju, Julija je pokušala da se baci na automobil koji se kretao pored trotoara, ne bi li se sklonila od napadača. Međutim, u tom trenutku se okliznula i pala na asfalt, gde je i izdahnula.

Vozač automobila u koji je udarila žena pretrpeo je veliki šok.

Hitna pomoć je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt nesrećne žene. Policija je brzo reagovala, a osumnjičeni je uhapšen. Istraga povodom ovog brutalnog ubistva je u toku.

Autor: Iva Besarabić