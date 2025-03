Ubio ženu bušilicom, pa skočio s mosta: Godinu dana od jezivog zločina u Novom Sadu, evo gde je sad ubica

Godinu dana je prošlo od jezivog ubistva Gordane Teodorović (52) u Novom Sadu. Niko nije ni slutio da se ubistvo dogodilo jer je pažnja na ceo slučaj skrenuta zbog toga što je njen suprug Nikola Teodorović pokušao da izvrši samoubistvo na javnom mestu, skočivši sa mosta u kanal Dunav-Tisa-Dunav.

On je automobil parkirao nasred mosta, a za sebe je lancima vezao betonski blok. Neko vreme je tako stajao. Na lice mesta izašla je policija i počeli su pregovori kako ne bi skočio u vodu. Posle sat vremena pregovora s policijom, Teodorović je preskočio ogradu i skočio s mosta. Ipak, u nameri da sebi oduzme život nije uspeo jer ga je policija izvukla iz vode.

Cela drama na mostu dovela je do jezivog otkrića, da je Teodorović prethodno ubio svoju suprugu Gordanu. Ubistvo je priznao dok je pretio da će da se baci s mosta. Gordanino telo pronađeno je u kući u Ulici Diane Budisavljević. Nikola ju je ubio tako što joj je bušilicom naneo povredu na glavi. Najpre ju je udario sa prednje strane glave, a onda u potiljak.



Telo žene je pronađeno na podu dnevne sobe, potrbuške, pa se pretpostavlja da je pokušala da pobegle, ali je izgubila svest, nakon čega je preminula.

Komšije su ispričale da nisu ni slutile da će da dođe do zločina jer su samo pola sata ranije videle bračni par kako unosi robu i normalno komunicira. Deo komšija kažu da su se svađali, ali da nije bilo prijave nasilja, a drugi kažu da je im je brak bio skladan.

"Pao mi je mrak na oči"

U višem sudu u Novom Sadu u septembru prošle godine počelo je suđenje za to ubistvo. U sud je doveden iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. Tužilaštvo je zatražilo da mu umesto kazne bude izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečanja jer je veštačenjem utvrđeno da u trenutku zločina nije bio uračunljiv. Njegov advokat bio je saglasan s tim predlogom, tvrdeći da Teodorović nije bio svestan svojih postupaka tog dana.

Sudski veštak, dr Vladimir Stojković, potvrdio je da okrivljeni boluje od perzistentnog poremećaja sa sumanutošću, ali je ocenio da je sposoban da učestvuje u suđenju zbog terapije koju prima.

Sam Teodorović je na suđenju ispričao da su u porodici pre zločina "vladali skladni odnosi", ali da je u mesecima pre nego što ju je ubio počeo da sumnja da ga supruga vara sa njegovim prijateljem. Priznao je da je nekoliko puta pratio suprugu, ali nije našao dokaze, osim što je video da je dva puta ušla u automobil spomenutog prijatelja. Istakao je da je "sve potiskivao i tolerisao da bi sačuvao brak i porodicu".

- Nisam tražio objašnjenja od nje jer u to vreme praktično nismo komunicirali, a kad bih je pitao o bilo čemu, kratko je odgovarala i govorila: "Ne znam o čemu pričaš". Sumnjao sam da me truje, ali sada nisam siguran da je bilo tako. Nisam planirao to da uradim, ali eto... Supruga je sedela u dnevnom boravku i gledala TV. Bušilica je od ranije stajala u predsoblju zbog nekih radova koje smo ranije izvodili. Pao mi je mrak na oči, prišao sam i udario je bušilicom u glavu, ali se ne sećam šta se dalje dogodilo - rekao je pred sudom.

Ispričao je da njihoe ćerke nisu bile kod kuće kada je izvršio ubistvo, ali da je, pre nego što je skočio sa Temerinskog mosta pozvao ćerke rekavši da je gotovo i da ne može više da izdrži. Jedna od njih došla je na most, dok je druga odmah otišla do porodične kuće. Usput je pozvala Hitnu pomoć, dala adresu i rekla da je možda reč o ubistvu.

Njen poziv pušten je u sudnici, a na snimku se čulo: "Mama, mama! Joj, ubio ju je" Mama..."

Odgovarajući na pitanje Javnog tužioca zbog čega je skočio sa mosta, Teodorović je rekao da mu je namjera bila da se ubije, jer mu ne treba život bez supruge i kćerki.

Veštak sudske medicine na suđenju je rekao da je Gordana zadobila ukupno 15 povreda, a da su fatalni bili udarci u potiljak i iza uha.

- Povrede pokazuju da su zadobijene za života i da su mogle nastati u desetak sekundi. Prvi udarac je bio u levu stranu čela, dok je sedela na kauču i gledala televizor, a onda su usledili ostali. Žrtva je trpela bolove visokog intenziteta, a na šakama je imala prelom kostiju prstiju - objasnio je dr Igor Veselinović.

Desetak dana nakon što je suđenje počelo, Teodoroviću je izrečena kazna - mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

- On je, u stanju neuračunljivosti, usled duševne bolesti perzistentni poremećaj sa sumanutošću, lišio života svoju suptugu u porodičnoj kući. Izrečena je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i produžava se pritvor, pa će Teodorović Nikola do upućivanja na izvršenje mere bezbednosti biti smešten u adekvatnoj zdravstvenoj ustanovi - Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Oštećene ćerke i izvršilac vansudskim poravnanjem su razrešili sveukupne imovinskopravne odnose, kao i naknadnu nematerijalne štete zbog duševnih bolova usred smrti bliskog lica. Izvršilac je obavezan da plati troškove krivičnog postupka - rekla je sudija Ivana Josifović.

Ona je dodala da je okrivljeni priznao ubistvo, a da su svi materijalni dokazi međusobno saglasni. Sud je našao da je Teodorović izvršio ubistvo, ali ne na svirep i podmukao način, kako je to navelo tužilaštvo jer je u vreme izvršenja ubistva bio neuračunljiv, a da bi se govorilo o svireposti mora da postoji svest i namera da se žrtvi nanosi prekomerna patnja i bol.

Tokom sudskog postupka Teodorović je rekao da je imao nameru da se ubije, jer mu ne treba život bez supruge i ćerki šo govori o neskladu između njegovih radnji i želja usled duševne bolesti. Takođe, ćerke su u svojim iskazima napomenule da se poslednjih godinu dana ponašao čudno. Osim toga imao je tešku porodičnu istoriju, a deo detinjstva proveo je u Dečjem selu u Sremskoj Kamenici, jer je ostao bez roditeljskog staranja kada je njegov otac ubio njegovu majku.

Autor: Snežana Milovanov