UKRALI SKUPOCENI AUTOMOBIL, PA RADNIKA STOVARIŠTA TUKLI DO SMRTI: Saslušani osumnjičeni za UBISTVO Slađana iz Zaječara - Jedan ćutao, drugi negirao sve, treći pušten na slobodu

Nakon saslušanja pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru M.Đ. i L.L. osumnjičeni za ubistvo Slađana Jovanovića, dok se M.K. tereti samo za krađu automobila.

Trojica mladića koji se sumnjiče za ubistvo čuvara stovarišta Slađana Jovanovića (37) u Zaječaru salsušana su pred Višim tužilaštvom u Zaječaru.

M.K. (18) pušten je da se brani sa slobode i tereti se samo za krađu "poršea" kojim su kobne noći došli na stovarište, kako se sumnja da bi ukrali sef sa novcem, dok se M.Đ. (23) i L.L. (28) terete za ubistvo u saizvršilaštvu.

- Sumnja se da je M.K. zajedno sa M.Đ. mesec dana pre zločina ukrao automobil "porše" iz garaže jednog starijeg sugrađanina, te da je to vozilo sve vreme bilo kod M.Đ. M.K. je, navodno, priznao da je učestvovao u krađi automobila, te je protiv njega podneta krivična prijava za tešku krađu i on je pušten da se brani sa slobode - otkriva izvor.

- M.Đ. koji se tereti da je diretni izvršilac ubistva Jovanovića branio se ćutanjem pred tužiocem, dok je L.L. koji mu je navodno saučesnik, negirao da je kobne noći uopšte bio sa njim na stovarištu. Sudija za prethodni postupak im je obojici posle saslušanja odredio pritvor do 30 dana - naveo je izvor iz istrage.

U narednom periodu, dodaje izvor, biće preduzete i druge dokazne radnje u ovom slučaju.

Da podsetimo, telo nesrećnog Slađana Jovanovića pronađeno je u subotu ujutru (13. decembra) na stovarištu na kome je radio i živeo. Na samo 50 metara od tela otkriven je veliki sef sa novcem, te se spekulisalo da su lopovi pokušali da ukradu sef, a da su Jovanovića ubili jer je pokušao da ih zaustavi. Sa stovarišta je nedostajao samo televizor.

- Dva dana kasnije lisice na ruke stavljene su trojici mladića. Veruje se da su oni hteli da ukradu sef sa novcem, jer je vlasnik stovarišta ujedno i vlasnik poznate menjačnice - naveo je ranije izvor:

- Mislili su da je sef manji, ali ih je iznenadila veličina. Vezali su ga za ukradeni "porše", pokušali da ga na taj način odvuku, ali se on posle 50 metara otkačio i ostao u dvorištu. Pre toga su, sumnja se, ubili Jovanovića koji je hteo da ih spreči u krađi -ispričao je izvor.

O nesrećnom čuvaru, Zaječarci su imali samo reči hvale.

- Svi su ga znali, bio je dobar i spreman svakome da pomogne. Kako je bio izuzetno krupan, teško se kretao. Duša nas boli, ubijen je dok je zarađivao za koru hleba - ispričali su.

