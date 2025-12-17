AKTUELNO

TRAGEDIJA U NIŠU: Žena pala sa terase, ostala na mestu MRTVA

Žena (43) poginula je kada je pala sa terase četvrtog sprata stambene zgrade u Vizantijskom Bulevaru u Nišu.

Do tragedije je došlo sinoć oko 21 sat kada je žena zatečena na betonu ispred višespratnice u kojoj je živela.

Prolaznici su alarmirali policiju i Hitnu pomoć, ali je medicinska ekipa mogla samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Policija je obavila uviđaj, ustanovljeno je da nema nikakvih tragova nasilne smrti niti okolnosti koje bi ukazivale da je žena žrtva krivičnog dela.

O ovom događaju obavešteno je Više javno tužilaštvo u Nišu .

