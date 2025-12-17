Međunarodna akcija 'Armagedon': Uhapšeno osam osoba zbog iskorišćavanja maloletnika i dečje pornografije

Osumnjičeni S. J. (2001), A.Đ. (1992), E. B. (1985), L. T. (1999), M. I. (1993), M. B. (1961), V. S. (1988) i državljanin Ruske Federacije A. A. (1986) su, u dužem vremenskom periodu, putem interneta, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe.

Pripadnici Miinistarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u nastavku akcije „Armagedon“, po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Leskovcu, Novom Sadu, Kikindi, Kruševcu, Čačku, Somboru, Kragujevcu, uhapsili su osam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i polno uznemiravanje.

A.Đ, L. T. i M. I. su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 12 i 13 godina da bi zatim stupali u kontakt sa oštećenim maloletnim licima od kojih su zahtevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećena maloletna lica.

Prilikom pretresanja stanova i drugih prostorija svih osumnjičenih, na elektronskim uređajima pronađeni su foto i video materijali nastali iskorišćavanjem dece i maloletnih lica u pornografske svrhe.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Ova akcija je bila i deo međunarodne operacije usmerene na suzbijanje seksualne ekspoatacije i zlostavljanje dece na internetu.

Autor: A.A.