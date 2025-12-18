VOZILA ZGUŽVANA KAO LIMENKE! Stravičan udes u centru Beograda: Ima povređenih, prizor sa lica mesta je JEZIV

Dve osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici kneza Miloša u Beogradu.
Do saobraćajne nesreće je došlo jutros oko pet časova, a povređeni su prevezeni na VMA.
Pukovnik profesor doktor Dragan Đorđević rekao je za Javni servis da su mlađa muška i ženska osoba primljene na VMA, kao i da je u toku dijagnostika.
- Ne možemo za sada reći o težini povreda - dodaje Đorđević.
Prizor na licu mesta jeziv
Nezvanično, reč je o direktnom sudaru dva putnička vozila. Očekuje se dolazak komunalnih službi, kako bi se kolovoz i deo Ulice kneza Miloša oslobodio za saobraćaj.
Prizor na licu mesta je jeziv, oba vozila su gotovo zgužvana kao limenke od jačine udarca.
Za sada saobraćaj se odvija usporeno u oba smera.
Autor: A.A.