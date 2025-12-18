JEZIVI DETALJI POKUŠAJA UBISTVA DEČAKA (14) NA VOŽDOVCU: Vršnjak ga ubo nožem blizu srca zbog telefona?

Dečak (14) uhapšen je zbog sumnje da je nožem u predelu srca izbo vršnjaka na Voždovcu u Beogradu i to, kako se sumnja, nakon što mu je povređeni dečak tražio da mu vrati mobilni telefon koji mu je prethodno pozajmio zbog poziva.

Napad se, podsetimo, dogodio u subotu 13. decembra oko 22 sata u Ulici generala Štefanika u voždovačkom naselju Stepa Stepanović u Beogradu. Zbog zadobijenih povreda dečak se nalazi u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj ulici, a na svu sreću nije životno ugrožen, dok je policija osumnjičenog maloletnika lišila slobode.

Sukob oko mobilnog?

- Grupa dečaka, među kojima je bio i povređeni maloletnik družili su se u subotu uveče u naselju, kada je u jednom trenutku došao napadač zajedno sa još jednim drugom. Stajali su i pričali, a onda je napadač od povređenog dečaka, kog poznaje iz viđenja, navodno, zatražio mobilni telefon kako bi obavio jedan razgovor. Dečak mu je bez ikakvog problema pozajmio svoj telefon - kaže naš izvor i dodaje:

- Pošto je razgovor trajao jako dugo, oštećeni dečak je zatražio natrag svoj telefon koji je ubrzo i dobio. Napadač mu je navodno, u miru vratio telefon i svi su zajedno nastavili da se druže. Međutim, napadač je ubrzo odvojio dečaka sa strane i počeo da ga napada.

Nož u srce

Usledila je krvava scena, kojoj se niko nije nadao.

- Napadač je počeo da viče: "Ko si ti da mi prekidaš razgovor? Šta hoćeš ti?". Dečak je pokušao da mu objasni da je to njegov telefon i da mu ga je pozajmio, ali je napadač u tom trenutku zamahnuo ka njemu i ubo ga nožem u predelu grudog koša, u srce - kaže Kurirov sagovornik i dodaje:

- Dečak je potom pobegao u piceriju gde je zatražio pomoć. Tu je od radnika i gostiju dobio prvu pomoć, a oni su odmah pozvali Hitnu koja ga je potom transportovala u bolnicu. Napadač se onda vratio u društvo.

Ono što je šokiralo čak i inspektore koji su radili na slučaju jeste i hladnokrvnost osumnjičenog dečaka.

Kamere snimile napad

- Nakon što je izbo vršnjaka, osumnjičeni četrnaestogodišnjak vratio se u društvo! Hladnokrvno se poneo kao da se ništa nije desilo. Tokom dosadašnje istrage pokazao je veliku smirenost za nekoga ko je uradio ovako nešto - tvrdi naš izvor i dodaje:

- Napad se u subotu dogodio ispred prodavnice u naselju Stepa Stepanović, pa su nadzorne kamere snimile napad. Vidi se kako napadač ubada dečaka. Taj snimak će biti značajan za dalju istragu.

Inače, kako saznajemo, povređeni dečak je odličan učenik i ne pripada navijačkim grupama, a navodno sa policijom nije sarađivao na početku jer nije znao tačno ko je napadač jer ga poznaje samo iz viđenja.

Osumnjičeni maloletnik priveden je u Više javno tužilaštvo u Beogradu, tačnije u Odeljenje za maloletnike. Na teret mu se stavlja ubistvo u pokušaju. Sudija za maloletnike će odlučiti o daljim merama i eventualnom pritvoru.

Autor: S.M.