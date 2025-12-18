TRAGEDIJA KOD VRBASA: Automobil sleteo sa puta - Poginuo vozač

AKTUELNO

Jedna osoba stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Ravno Selo - Kulpin, u opštini Vrbas.

Automobil je sleteo s puta, prevrnuo se na krov, a u vozilu se nalazila osoba koje nije davalo znake života.

Na licu mesta je intervenisala i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Na intervenciji su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Vrbas, tri vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom.

Uzrok nezgode i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta biće utvrđeni naknadnom istragom.

