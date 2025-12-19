AKTUELNO

Hronika

TEŽAK UDES U RAKOVICI: Muškarac zadobio ozbiljne povrede! Reagovala Hitna pomoć

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Muškarac star 50 godina zadobio je teške povrede u nesreći koja se dogodila u Rakovici.

Muškarac je povređen kao pešak u 21.59 u ulici Bulevar patrijarha Germana kod škole u Rakovici i prevezen u Urgentni centar.

Još tri osobe lakše su povređene u tri udesa.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći ukupno 117 intervencija, a od toga je 15 intervencija bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici uglavnom osobe sa hipertenzijom.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Povređeni

#Rakovica

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŽAK UDES U BEOGRADU RANO JUTROS: Muškarac (44) zadobio ozbiljne povrede

Hronika

Udes u Ostružnici: Muškarac zadobio teške povrede!

Društvo

Hitna pomoć: Muškarac teško povređen kada se auto prevrnuo u Surčinu

Društvo

Noć za nama: Muškarac u Surčinu zadobio teške povrede glave, desila se i dva udesa

Hronika

TEŽAK UDES NA ALTINI: Jedna osoba završila na reanimaciji

Hronika

Saobraćajka na mostu na Adi: Povređen muškarac