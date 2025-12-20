POGLEDAJTE SNIMAK MAKLJAŽE U KLADIONICI: Potukli se muškarci, uletele i žene! (VIDEO)

U beogradskoj kladionici izbila je žestoka tuča u kojoj su učestvovali muškarci i žene.

Na mrežama se pojavio snimak žestoke tuče u jednoj beogradskoj kladionici. Na njemu se može videti opšti sukob u kojem je učestvovalo nekoliko muškaraca i žena.



U jednom momentu, incident je eskalirao do te mere da su "poleteli" stolovi i stolice.

Tuča u kladionici u Beogradu pic.twitter.com/kK77oeVjD1 — Mariel (@malasirena111) 16. децембар 2025.





Na kraju ovog jezivog obračuna, jedna od devojaka je pala na pod i ležala nepomično, a jedan od muškaraca koji je učestvovao u tuči je pokušavao da joj pomogne.

Razlog izbijanja tuče i posledice incidenta nam nisu poznati.

Autor: D.Bošković