POGLEDAJTE SNIMAK MAKLJAŽE U KLADIONICI: Potukli se muškarci, uletele i žene! (VIDEO)

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

U beogradskoj kladionici izbila je žestoka tuča u kojoj su učestvovali muškarci i žene.

Na mrežama se pojavio snimak žestoke tuče u jednoj beogradskoj kladionici. Na njemu se može videti opšti sukob u kojem je učestvovalo nekoliko muškaraca i žena.


U jednom momentu, incident je eskalirao do te mere da su "poleteli" stolovi i stolice.


Na kraju ovog jezivog obračuna, jedna od devojaka je pala na pod i ležala nepomično, a jedan od muškaraca koji je učestvovao u tuči je pokušavao da joj pomogne.

Razlog izbijanja tuče i posledice incidenta nam nisu poznati.

Autor: D.Bošković

