'AKO ME NE BUDEŠ SLUŠALA, UBIĆU TI RODITELJE' Ninoslav je zaustavio auto ispred devojčice (12), nakon čega je usledio HOROR dug 17 dana! Na pomen njegovog nadimka svima se LEDI KRV!

Bilo je to jutro koje je počelo kao i svako drugo, a završilo se kao najveća nacionalna noćna mora koja je trajala 17 dana. Tog petka 20. decembra 2019. godine sivi "fijat punto" nije se slučajno zaustavio u niškom prigradskom naselju Brzi Brod. A za volanom nije sedeo običan čovek već predator koji je godinama čekao priliku da ostvari svoj jezivi plan.

U 7.25 časova vrata automobila su se zatvorila, a za dvanaestogodišnju devojčicu počeo je horor koji nijedno dete ne bi smelo da doživi. Ovo je priča o Ninoslavu Jovanoviću (45), monstrumu poznatom pod nadimkom Malčanski berberin, i o trenutku kada je cela Srbija zadržala dah.

Kobna prevara

Malčanski berberin nije birao sredstva da ostvari svoj bolesni plan. Predstavio se kao “majstor Bojan”, sitan, naizgled bezopasan čovek u četrdesetim godinama. Njegova maska ljubaznosti bila je savršena. Prevarila bi i odraslu osobu a kamo li nedužno dete koje je srdačno zamolio da mu pokaže put do škole. Devojčica je isprva odbila. Ali, iskusni manipulator bio je uporan. Onog trenutka kada je, vođena dečijom naivnošću i željom da pomogne, sela na suvozačevo mesto, zamka se sklopila.

Nije znala da pored nje sedi monstrum koji je pola svog života (tačno 22 godine) proveo iza rešetaka zbog silovanja. Nije znala da je čovek sa kojem se našla sama u automobilu glavom i bradom Malčanski berberin, zloglasni manijak čiji je bolesni potpis šišanje žrtava pre zlostavljanja.

Početak torture: "Otac ti je ukrao dijamant"

Vožnja do škole, ispostaviće se veoma brzo, pretvorila se u put u nepoznato. Kada je dete shvatilo da ne idu pravim putem maska je pala, ali, bilo je kasno. Jovanović je izmislio bizarnu laž: “Tvoj otac je ukrao dijamant, moraš biti sa mnom dok ga ne vrati.”

Usledile su reči koje lede krv: “Ako me ne budeš slušala, ubiću ti roditelje.”

Kod Malčanske petlje, u mraku i tišini, odveo ju je do unapred pripremljene zemunice. Devojčica je pokušala da pobegne, da se otrgne iz kandži zveri, ali ju je on sustigao i udario u glavu. Tada je izvadio makaze. Odsekao joj je pramen kose. Bio je to početak njegovog jezivog rituala.

Srbija na nogama: Otkriveno ko je oteo dete

Nakon prijave nestanka devojčice, policija je počela da sklapa mozaik užasa. Pronalazak ukradenog “punta” kod groblja u Malči potvrdio je najcrnje slutnje inspektora. DNK tragovi su otkrili zastrašujuću istinu: Malčanski berberin je ponovo napao.

Četvrtog dana, u gustom šiblju, pronađen je dečiji ranac. Petog dana, lice monstruma osvanulo je na svim naslovnicama. Lov je počeo.

Nikada ranije Srbija nije videla takvu mobilizaciju. Preko 800 ljudi krenulo je u poteru – specijalci, žandarmerija, vojnici, lovci, rođaci, meštani... Svi su imali samo jedan cilj: naći devojčicu živu.

Nebo nad knjaževačkim selima parali su helikopteri i termovizijski dronovi. Psi tragači su njušili svaki grm. Stotine policajaca neumorno je špartalo šumama i poljima. Ali, Jovanović je bio na svom terenu. Kao bivši šumar, kretao se kroz šume poput duha, koristeći napuštene kuće i zemunice kao svoja skrovišta. Bio je uvek korak ispred potere.

U selu Orešac, u jednoj štali, pronađeni su novi tragovi užasa - razbacana kosa. Ošišao je devojčicu do glave! Bila je to zastrašujuća poruka svima koji su mu bili za petama da je on gospodar situacije.

Dok je javnost za strepnjom pratila vesti, devojčica je preživljavala pravi pakao. Gladna, promrzla, smrtno preplašena, hodala je kilometrima prugom i kroz šume.

Monstrum je igrao svoju jezivu psihološku igru. Govorio joj je da su ljudi koje vide u daljini “zli i da žele da ih ubiju”, terajući je da se krije umesto da traži pomoć. Udarao ju je u glavu i stomak svaki put kada bi zaplakala, ponavljajući pretnju da će joj likvidirati porodicu.

A onda, devetog dana potere, 29. decembra, krug se konačno zatvorio. U selu Pasjača, meštanin Emil Živić sa sinom je obilazio porodičnu kuću u kojoj niko ne živi. Sudbina je htela da primete odškrinuta vrata podruma.

Kuća u kojoj je nađena oteta devojčica

Monstrum je čuo korake. Sin je ugledao lice zveri na prozoru. Tada je Emil, nenaoružan ali strašno hrabar, povukao potez života.

“Viknuo sam sinu: “Daj pištolj”! Iako nismo imali oružje, morao sam da se snađem,” ispričao je kasnije heroj.

Ta rečenica je prelomila sve. Kukavica u Jovanoviću je prevladala. Istrčao je kroz prozor, skočio sa terase i dao se u beg preko livade, ostavljajući svoju žrtvu za sobom. Devojčica je bila spašena.

Potera za Malčanskim berberinom trajala je još sedam dana, sve do 5. januara 2020. godine, kada se našao u obruču žandarmerije. Pronađen je i uhapšen na seoskom groblju – prljav, iscrpljen, poražen.

Malčanski berberin uhapšen na groblju

Pravda je bila spora, ali dostižna. Ninoslav Jovanović postao je prvi osuđenik u Srbiji koji je dobio doživotnu robiju. Sudija Tamara Savić je presudu zapečatila rečima: “Ponovnim puštanjem na slobodu bilo kada, on bi našao novu žrtvu. Doživotni zatvor je jedina kazna koja ga može sprečiti”.

Njegov kraj nije bio dramatičan kao njegovi zločini. Umro je od srca, u zatvoru Zabela kod Požarevca, 7. jula 2022. godine. Srce koje nije imalo milosti za druge, na kraju je izdalo njega.

Autor: D.Bošković