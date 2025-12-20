KOLIMA POKOSIO PUCAČA, NAPADAČI HTELI DA GA 'OVERE', A ON POBEGAO! Novi detalji sačekuše za vođu navijača Zemuna: Preživeo kišu metaka, auto mu izrešetan

Jevto Jevtić, jedan od vođa navijača FK Zemun (Taurunum Boys), preživeo je sinoć pravi pakao u klasičnoj sačekuši.

Prema najnovijim saznanjima, Jevtić je uspeo da izbegne smrt tako što je automobilom udario jednog od napadača, a potom pešice umakao pucačima koji su se vraćali do kola da ga "overe".

Drama se odigrala u petak oko 23 časa kada su trojica muškaraca opkolila Jevtićev automobil. Kako se saznaje, u trenutku kada je jedan od napadača potegao oružje i počeo da rešeta vozilo, vođa navijača Zemuna je reagovao neverovatnom prisebnošću – dao je gas i automobilom udario direktno u pucača.

Sudar na parkingu i bekstvo

Druga dvojica saučesnika uspela su da odskoče i izbegnu udarac, dok je Jevtić, usled siline napada i pokušaja da se probije iz obruča, izgubio kontrolu nad volanom i zakucao se u automobil koji je bio parkiran u blizini.

Odmah nakon sudara, dok su napadači još bili u šoku, Jevtić je istrčao iz smrskanog vozila i dao se u beg pešice kroz okolne ulice, uspevši da se udalji pre nego što su pucači ponovo krenuli ka njemu.

Vratili se da provere da li je živ

Novi, jezivi detalji istrage ukazuju na to da su napadači bili odlučni da završe likvidaciju. Nakon što se Jevtić slupao, oni su mu ponovo prišli:

"Napadači su se vratili do automobila kako bi proverili da li je Jevtić i dalje unutra, verovatno planirajući da ga dokrajče ako je ranjen. Tek kada su videli da je unutrašnjost vozila prazna, seli su u svoj parkirani auto i pobegli u nepoznatom pravcu", navodi izvor blizak istrazi.

Izrešetan automobil na uviđaju

Na Jevtićevom automobilu ostali su jasni tragovi brutalnog napada – limarija je izrešetana, a stakla polupana od hitaca. Policija i nadležno tužilaštvo su obavili uviđaj koji je trajao duboko u noć.

Policija intenzivno traga za trojicom osumnjičenh. Kontrolišu se medicinske ustanove zbog mogućnosti da je pucač kojeg je Jevtić udario kolima zatražio pomoć zbog povreda. Uzeti su snimci sa okolnih kamera kako bi se identifikovalo vozilo kojim su napadači pobegli.

Istraga o ovom pokušaju ubistva vođe "Taurunuma" je u toku, a motiv napada se još uvek utvrđuje.

Autor: A.A.