EKSKLUZIVNI SNIMAK SA MESTA LIKVIDACIJE! Telo izrešetanog navijača Partizana prekriveno belim čaršafom, policija intenzivno traga za napadačem koji je u Tadiju sasuo najmanje pet metaka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Vođa navijača Partizana iz Zemuna, Tadija Pantić (23) ubijen je juče na Novom Beogradu. Potraga za napadačem je u toku.

Novinar TV Pink Mladen Mijatović objavio je na svom Instagram nalogu ekskluzivni snimak sa mesta likvidacije.

Likvidacija dogodila juče oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je vođa partizanovih navijača iz Zemuna, pogođen sa najmanje pet hitaca, između ostalog i u glavu. Napadač je pobegao nakon likvidacije, a sumnja se da je imao saučesnika i da je sa njim pobegao na skuteru koji je kasnije pronađen zapaljen na Voždovcu.

Foto: Instagram.com/@mmijatovic_official

Istraga povodom ubistva Tadije je i dalje u toku, a na snazi je i policijska akcija Vihor koja traga za ubicom i njegovim saučesnikom.

Foto: Instagram.com/@mmijatovic_official

Preživeo dva napada

Podsetimo, vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić već dva puta je bio na meti. Ubijeni Tadija bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine.

Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i sada ubijeni vođa zemunskih navijača Partizana. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija Pantić, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

Foto: društvene mreže

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 1. oktobra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića - kaže nam izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.

Istraga povodom ubistva Tadije Pantića je i dalje u toku, a na snazi je i policijska akcija Vihor.

Autor: S.M.

