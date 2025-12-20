UHAPŠEN PROGONITELJ NA NOVOM BEOGRADU: Pratio ženu do posla, pretio joj smrću – novi detalji istrage!

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saslušalo je N.S. (52) zbog sumnje da je mesecima proganjao i pretio ženi (49) na Novom Beogradu.

Na Novom Beogradu uhapšen je N.S. (52) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo proganjanje. Po nalogu javnog tužioca zadržan je do 48 časova.

Prema navodima istrage, u periodu od septembra do 19. decembra 2025. godine, N.S. je uporno pratio oštećenu M.F.K. (49), dolazio do zdravstvene ustanove u kojoj radi i pokušavao da protiv njene volje uspostavi kontakt. Tokom tih susreta, ženi je pretio napadom na život.

Na saslušanju, okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela. Međutim, imajući u vidu opasnost od bekstva i mogućnost da boravkom na slobodi utiče na oštećenu, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog nadležnom sudu da mu se odredi pritvor.

Autor: Dalibor Stankov