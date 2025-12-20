AKTUELNO

Hronika

Velika saobraćajna gužva kod Velike Plane: Kolone vozila duge više desetina kilometara!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA ||

Zbog radova na auto-putu prema Nišu i povećanog intenziteta saobraćaja, kod Velike Plane nastale su ogromne gužve – vozačima je za prelazak pedesetak kilometara potrebno i do dva sata.

Na auto-putu kod Velike Plane danas su se stvorile ogromne saobraćajne gužve. Kolone vozila duge su više desetina kilometara, a zastoj počinje već od skretanja za Smederevo.

Kako javlja reporter RTS-a, vozačima je za prelazak pedesetak kilometara potrebno oko dva sata. Povećan intenzitet saobraćaja dodatno je uslovljen praznikom Sveti Nikola i predstojećom proslavom Božića po gregorijanskom kalendaru.

Iz „Puteva Srbije“ navode da se do 25. decembra obavljaju radovi na rehabilitaciji desnog mosta preko Jasenice, između petlje Požarevac i petlje Velika Plana. Vozila se službenim prolazom preusmeravaju na kolovoznu traku u kojoj se ne izvode radovi.

Kao alternativni pravac preporučuje se paralelni put Požarevac – Velika Plana, kojim vozači mogu da izbegnu višesatno čekanje u kolonama.

Autor: Dalibor Stankov

#Auto-put

#Niš

#Požarevac

#Putevi Srbije

#Saobraćaj

#Smederevo

#Velika Plana

#gužva

#kolone vozila

#radovi

POVEZANE VESTI

Društvo

KILOMETARSKE KOLONE U SMERU KA BEOGRADU Ogromne gužve kod Velike Plane: Naoružajte se strpljenjem, vozila stoje u mestu (VIDEO)

Društvo

Kilometarske kolone na auto-putu Beograd–Niš: Vozila stoje, čeka se sat vremena!

Hronika

Haos na auto-putu kod Velike Plane: Težak lančani sudar napravio veliku gužvu, stvaraju se kolone

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD VELIKE PLANE: Slupana 3 VOZILA, vatrogasci izvlače vozača iz jednih kola

Hronika

LANČANI SUDAR KOD VELIKE PLANE! Učestvovala 3 vozila, po putu razbacani delovi automobila, saobraćaj u potpunom prekidu (FOTO)

Društvo

Kolaps na auto-putu ka Nišu: Sve stoji, vozila se ne pomeraju, formirale se kolone zbog ovoga