Velika saobraćajna gužva kod Velike Plane: Kolone vozila duge više desetina kilometara!

Zbog radova na auto-putu prema Nišu i povećanog intenziteta saobraćaja, kod Velike Plane nastale su ogromne gužve – vozačima je za prelazak pedesetak kilometara potrebno i do dva sata.

Na auto-putu kod Velike Plane danas su se stvorile ogromne saobraćajne gužve. Kolone vozila duge su više desetina kilometara, a zastoj počinje već od skretanja za Smederevo.

Kako javlja reporter RTS-a, vozačima je za prelazak pedesetak kilometara potrebno oko dva sata. Povećan intenzitet saobraćaja dodatno je uslovljen praznikom Sveti Nikola i predstojećom proslavom Božića po gregorijanskom kalendaru.

Iz „Puteva Srbije“ navode da se do 25. decembra obavljaju radovi na rehabilitaciji desnog mosta preko Jasenice, između petlje Požarevac i petlje Velika Plana. Vozila se službenim prolazom preusmeravaju na kolovoznu traku u kojoj se ne izvode radovi.

Kao alternativni pravac preporučuje se paralelni put Požarevac – Velika Plana, kojim vozači mogu da izbegnu višesatno čekanje u kolonama.

Autor: Dalibor Stankov