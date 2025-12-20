STEFAN (35) NASTRADAO U POŽARU NA BEŽANIJSKOJ KOSI! Mladić pokušao da se spase iz zapaljene garaže, ali su ga onesvestila otrovna isparenja! (FOTO)

Stefan Lažetić (35) nastradao je u požaru koji se dogodio na Bežanijskoj kosi u Beogradu.

Lažetić koji je iza sebe ostavio suprugu i maloletnog sina, kako prenosi Kurir, podlegao je povredama koje je zadobio u požaru koji je izbio u četvrtak 18. decembra u Rajkovoj ulici u beogradskom naselju Bežanijska kosa.

Požar izbio u radionici

- Istraga će utvrditi kako je došlo do požara koji je izbio navodno, u jednoj improvizovanoj garaži - radionici. Spekuliše se da je Stefan u trenutku kada je izbio požar bio sam i pokušao da izađe, ali su ga navodno, prvo omamili otrovni gasovi - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Stefan je nažalost, od zadobijenih povreda preminuo. Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt.

Porodica i prijatelji su neutešni nakon gubitka, pa su na društvenim mrežama osvanuli mnogobrojni oproštaji od nastradalog muškarca.

- Sa velikim bolom obaveštavam naše prijatelje da je 18. decembra 2025. u požaru na radnom mestu tragično izgubio život Stefan Lažetić, muž naše unuke. Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju, jer ti si bio anđeo koji je hodao po zemlji. Stefi, nikada te nećemo zaboraviti i obećavamo dok smo živi da ćemo brinuti o tvojoj ženi i tvom sinu - piše u jednom od tužnih oproštaja.

Ispod ove objave koju prati i crno-bela fotografija mogu se pročitati mnogobrojni tužni komentari.

"Počivaj u miru dobri naš Stefane, neka te anđeli čuvaju", "Ovo je velika tragedija koja nas je sve zadesila", "Saučešće porodici koja je na ovako tragičan način ostala bez Stefija" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod tužnih objava i oproštaja.

Istraga povodom tragedije je u toku i ona će utvrditi sve detalje ove nesreće sa smrtnim ishodom.

