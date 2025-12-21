KRVAVI OBRAČUN NA ZVEZDARI: Svađa oko parkinga završila ubadanjem

U Kliničko-bolnički centar Zvezdara primljen je D. S. (41) sa teškim telesnim povredama opasnim po život, nakon što je napadnut nožem posle bizarne svađe oko parking mesta.

Prema nezvaničnim informacijama, povređeni muškarac je u bolnicu stigao sa ozbiljnim ranama nanetim sečivom. Nakon hitne dijagnostike, lekari su konstatovali da mu je nož probušilo plućnu maramicu, što se karakteriše kao teška telesna povreda.

Žrtva je, prema saznanjima, uspela da da kratku izjavu u kojoj je objasnio pozadinu sukoba. Kako D. S. tvrdi, napadu je prethodila žučna rasprava oko parking mesta, koja je u jednom trenutku eskalirala u fizički obračun, a potom i u upotrebu oružja.

O celom incidentu odmah su obavešteni nadležna policijska uprava i dežurni tužilac. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i identifikaciji napadača koji je pobegao sa lica mesta.

Istraga je u toku.

Autor: Marija Radić