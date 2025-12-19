AKTUELNO

Hronika

JEZIVO NASILJE U RIPNJU: Otac i sinovi zverski pretukli muškarca, pa ga PREGAZILI KOLIMA

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Muškarac M.D. primljen je u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama opasnim po život nakon što su ga, prema njegovim tvrdnjama, u naselju Ripanj napali otac i dvojica maloletnih sinova.

Prema pisanju medija, policija je privela L.S. i dvojicu njegovih maloletnih sinova. Obračun se dogodio 17. decembra ove godine u poznatoj kafani u Ripnju.

Lekari su kod povređenog konstatovali prelom lobanje, prelom ramena i brojne podlive po celom telu. Njegovo stanje se pomno prati, dok je policija odmah pokrenula istragu.

Sukob počeo u kafani

Prema informacijama do kojih smo došli, incident je počeo unutar jednog ugostiteljskog objekta. Žrtva je policiji ispričala da su ga otac i sinovi najpre vređali i nazivali pogrdnim imenima, nakon čega se sukob preselio na ulicu ispred lokala.

Pregazili ga, pa tukli šipkom

Ono što je usledilo šokiralo je i same istražitelje. Prema svedočenju M.D., jedan od maloletnika je seo u automobil i namerno pregazio žrtvu. Dok je muškarac nemoćno ležao na zemlji, drugi sin je nastavio sa zverskim mučenjem, udarajući ga metalnom šipkom po glavi i telu.

"On je lekarima ispričao da su ga prvo maltretirali unutra, a da je napolju usledio pravi horor. Tvrdnje o tome da je jedan maloletnik koristio vozilo kao sredstvo napada, dok je drugi koristio hladno oružje, predmet su istrage", navodi izvor blizak istrazi.

Podnete krivične prijave

O jezivom nasilju odmah je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema prvim potvrdama, otac i njegova dvojica maloletnih sinova terete se za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

Istraga bi trebalo da utvrdi tačan motiv ovog brutalnog obračuna, kao i da li je u incidentu učestvovalo još lica.

Autor: S.M.

#Muškarac

#Nasilje

#Ripanj

#Sukob

#kafana

#pretučen

POVEZANE VESTI

Hronika

Mladiću (19) iz Rušnja SMRSKANA LOBANJA: Jurili ga po dvorištu, pa mu upali u kuću i pretukli ga

Hronika

DAVIDU (23) SLOMLJENA LOBANJA NA VOŽDOVCU! Brutalno pretučen na parkingu - napadnut bez ikakvog razloga!

Hronika

HOROR NA VOŽDOVCU: Davidu (23) u tuči slomili lobanju! Policija lovi trojicu napadača

Hronika

Štanglom besomučno tukli mladića (18) u Zemunu, pukla mu rebra i plućna maramica: Lekari mu se bore za život

Hronika

MLADIĆ PRETUČEN U CENTRU BEOGRADA - Od siline udaraca izbijeni mu zubi!

Hronika

MALOLETNIK (16) PRETUČEN U ŠKOLSKOM DVORIŠTU U BEOGRADU: Udarali ga rukama i nogama, dobio teške povrede glave